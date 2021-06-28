Фотофакт. Очередь в суд – на «последнее слово» Бабарико. И сердечные приветы ему

Источник материала: Салiдарнасць

Такая в понедельник утром была обстановка у Московского суда Минска.

















Там состоится одно из финальных судебных заседаний по «делу Белгазпромбанка», во время которого экс-претендент в президенты Виктор Бабарико скажет «последнее слово».

Как сообщает Еврорадио , их журналиста не пустили в суд, сообщив, что «мест больше нет». Возле здания собрались и другие желающие попасть на процесс, но тоже – мимо.

Как сообщает пресс-служба Виктора Бабарико, пустили на заседание только адвокатов, родственников, дипломатов и некоторых журналистов.

У здания тем временем патрулируют силовики.

Те же, кто на процесс попал, отправили своему кандидату сердечные приветы и жесты поддержки.









Фото Еврорадио, Белсат, пресс-службы Бабарико