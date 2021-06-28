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Мнение: какую ошибку допустил Евросоюз, вводя санкции

28.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О последствиях санкций Евросоюза, введенных на минувшей неделе, можно только гадать – слишком много в этой истории неизвестных и переменных. Но есть, как минимум, один фактор, который в Брюсселе упустили, и он будет работать в минус.

Даже историки постфактум не всегда сходятся во мнениях, итожа те или иные политические решения. Что уж говорить об оценках в режиме live.

Худо уже то, что дело дошло до санкций. Понятно, что иногда приходится выбирать между двумя плохими решениями. Проигнорировать незапланированную посадку в Минске рейса Афины-Вильнюс под предлогом бомбы на борту Запад не мог. А белорусские власти свою высочайшую степень договороспособности демонстрируют с того момента, как Александр Лукашенко не взял трубку, когда ему звонила Ангела Меркель.

Вот и остался по методу исключения из всех вариантов лишь ответный удар. Однако коль уж дошло до секторальных санкций, то следовало бы подумать о реакции не только властей, но и весьма значительной колеблющейся части белорусского общества.

«В чем проявился эффект от жестких санкций для Югославии. В крахе экономики: цены на продукты в те годы выросли в 3,5 тысячи раз, 40% предприятий закрылось. В умах сербов именно внешний фактор стал доминировать в качестве причины кризиса, хотя до санкций в проблемах винили Милошевича», – пишет телеграм-канал Пульс Ленина.

Увы, как мы отмечали раньше, короткая память – одна из ключевых проблем современных политиков. Зачастую она сильно удлиняет путь к цели, а то и ведет в обратную сторону.

Можно не сомневаться: теперь любые трудности пропаганда будет списывать на «козни Запада». И часть из «неопределившихся» граждан также воспримет экономические санкции как недружественный шаг по отношению к простым смертным, а не только к правителю.

Между тем, этот эффект довольно легко было минимизировать, упаковав в один пакет с кнутом пряник. Адресуя санкции режиму, Евросоюз мог предложить белорусскому обществу самые разнообразные бонусы – аналог «плана Маршалла» для национальной экономики, безвиз в шенгенскую зону и т.д. и т.п.

Однако позитивный месседж вообще не прозвучал. ЕС даже не упомянул о 3 миллиардах евро, которые сулил ранее. Конечно, об этом уже было сказано месяц назад. Но, чтобы проникнуть в сознание адресата, сообщение нужно транслировать постоянно и желательно из всех доступных «утюгов». В противном случае сигнал либо не дойдет, либо забудется.

Европейские чиновники сами утверждают, что должны говорить не только с режимом, но и с обществом. Однако на практике пока коммуникация с последним выстраивается из рук вон плохо.   

Отсутствие системного подхода, как было, так и остается ахиллесовой пятой ЕС в отношениях с Беларусью. Нельзя сказать, что европейским политикам всё равно, что они не стараются помочь. 

Но, чтобы всерьез рассчитывать на успех, белорусскому кейсу необходимо уделять гораздо больше внимания и на постоянной основе, а не только ситуативно реагировать, когда случится что-то совсем уж впечатляющее вроде разворота самолета Ryanair.
 
Теги: Минск
 
 
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О последствиях санкций Евросоюза, введенных на минувшей неделе, можно только гадать – слишком много в этой истории неизвестных и переменных. Но есть, как минимум,...
 
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