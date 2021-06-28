



Доброволец с позывным "Волат"





Фрагмент осколка из головы уже удален. Парню предстоит еще одна операция по удалению осколка возле сердца. Сейчас "Волат" — в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких, сообщает телеграм-канал by_partyzan (пока ещё не признан в Беларуси экстремистским).





"Волату" 25 или 26 лет. Раньше он рассказывал о себе, что служил в спецназе в воинской части 3214 под Минском. После демобилизации попал в "Правый сектор". В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины и с тех пор находится на линии фронта на Донбассе.