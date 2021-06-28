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Белорусский доброволец с позывным "Волат" тяжело ранен на Донбассе

28.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доброволец из Беларуси, известный под позывным "Волат", был тяжело ранен во время боев на юго-востоке Украины. Он получил осколочное ранение в голову и в область сердца.


Доброволец с позывным "Волат"

Фрагмент осколка из головы уже удален. Парню предстоит еще одна операция по удалению осколка возле сердца. Сейчас "Волат" — в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких, сообщает телеграм-канал by_partyzan (пока ещё не признан в Беларуси экстремистским).

"Волату" 25 или 26 лет. Раньше он рассказывал о себе, что служил в спецназе в воинской части 3214 под Минском. После демобилизации попал в "Правый сектор". В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины и с тех пор находится на линии фронта на Донбассе.
 
 
 
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Доброволец из Беларуси, известный под позывным "Волат", был тяжело ранен во время боев на юго-востоке Украины. Он получил осколочное ранение в голову и в область...
 
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