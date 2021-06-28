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Пошутили? В ГПК заявили, что количество нелегалов на белорусско-литовской границы на обычном уровне

28.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник Сморгонской пограничной службы отметил, что количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет


одна из групп нелегалов, задержанных на границе в Литве в июне

Начальник Сморгонской пограничной службы Максим Бутранец в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне.

- Если говорить о нелегальной миграции, - заметьте, что я не применяю термин проблематика, - констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет. И они не выходят за рамки прогноза, который характерен для весенне-летнего периода, - заметил Бутранец.

По словам официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского, для решения вопросов имеется механизм сотрудничества в рамках погранпредставительского аппарата.

- Он в полной мере позволяет обмениваться информацией и взаимодействовать с литовской стороной по всем направлениям служебной деятельности и на всех уровнях. На запросы от литовской стороны нам даются четкие и аргументированные ответы. Но, стоит отметить, что в последнее время не всегда мы получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям, - цитирует Бычковского KP.BY.

Тем временем в Литве заявляют о беспрецедентном потоке нелегалов из Беларуси и причастности к этому официального Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Начальник Сморгонской пограничной службы отметил, что количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих...
 
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