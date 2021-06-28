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Глава МВД Литвы: у нас есть доказательства причастности белорусских пограничников к процессу нелегальной миграции

28.06.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовская сторона продолжает поднимать тему нелегальной миграции с белорусской территории, утверждая, что к этому причастны власти соседнего государства.

Глава МВД Литвы: у нас есть доказательства причастности белорусских пограничников к процессу нелегальной миграции

Как пишет delfi.lt, в этом году из Беларуси в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси, что почти в семь раз больше, чем за весь 2020-й (81 такой иностранец). В 2019-м пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018-м — 104.

Среди задержанных больше всего иракцев — 328 человек. Также попадались иранцы (46), сирийцы (42), белорусы (39)…

 «У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема - хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте в передаче Delfi «События недели».

Она отметила, что у спецслужб пока нет информации, что в преступной схеме участвуют граждане Литвы.

По словам министра, Литва раньше не сталкивалась с такими большими потоками нелегальных мигрантов.

«Пока мы можем достаточно эффективно координировать ситуацию и с имеющимися мощностями, но если мы увидим, что ситуация сложная, конечно, мы объявим экстремальную ситуацию», — заметила Билотайте.

По ее словам, это проблема не только Литвы, но и всего ЕС, поскольку целью большинства мигрантов является не Литва, а другие страны.

«Поэтому и премьер-министр, и я лично представили ситуацию на границе с Беларусью Совету министров внутренних дел ЕС и выразили ожидания и просьбы о помощи. Потребность в первую очередь финансовая, а также экспертная. В настоящее время мы определяем конкретную потребность и то, как эта помощь может быть доставлена ​​в Литву», — сказала Билотайте.

Глава МВД поведала, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны уже направило шесть офицеров для наблюдения за ситуацией, уточнения необходимости [помощи], а в середине июля еще 30 офицеров прибудут в Литву, чтобы помочь укрепить безопасность границы.

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Литовская сторона продолжает поднимать тему нелегальной миграции с белорусской территории, утверждая, что к этому причастны власти соседнего государства.
 
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