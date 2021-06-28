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В Минске за выходные задержаны 17 нетрезвых водителей

28.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 81 ДТП, при этом 5 человек получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 17 автолюбителей, 95 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ в 47 случаях пресекли управление транспортными средствами безправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 118 водителей.

220 пешеходов нарушили ПДД, 13 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 30 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Госавтоинспекция напоминает, что максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - залог безаварийной езды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГАИ в 47 случаях пресекли управление транспортными средствами безправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 118 водителей.
 
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