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В Минске на участке пр.Победителей ограничено движение из-за возгорания авто

28.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". Пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.

"В связи с этим временно ограничено движение транспорта на участке пр. Победителей от пр. Машерова в направлении ул. Игнатенко и по ул. Игнатенко от ул. Саперов в направлении пр. Победителей", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.
 
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