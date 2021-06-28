В Минске на участке пр.Победителей ограничено движение из-за возгорания авто

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". Пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.

"В связи с этим временно ограничено движение транспорта на участке пр. Победителей от пр. Машерова в направлении ул. Игнатенко и по ул. Игнатенко от ул. Саперов в направлении пр. Победителей", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.-0-