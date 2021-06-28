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В Минске на участке пр.Победителей ограничено движение из-за возгорания авто
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". Пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.
"В связи с этим временно ограничено движение транспорта на участке пр. Победителей от пр. Машерова в направлении ул. Игнатенко и по ул. Игнатенко от ул. Саперов в направлении пр. Победителей", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута движения.-0-
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На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГАИ.
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