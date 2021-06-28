Витебчанина будут судить за оскорбление Президента и судей

Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о публичном оскорблении жителем Витебска главы государства, судей, иных представителей власти. Такая информация размещена в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя областного центра, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента Республики Беларусь, председателя Центризбиркома, судей, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Согласно материалам дела витебчанин c 1 февраля по 17 марта 2021 года со своего мобильного телефона разместил в социальной сети "Одноклассники" оскорбительные комментарии к публикациям в отношении вышеназванных представителей власти.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий гражданина по ч.1 ст.368, ст.369 и ст.391 УК.-0-