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Пассажир мотоцикла погиб после лобового столкновения с легковушкой на трассе М10

28.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе после лобового столкновения с легковушкой погиб пассажир мотоцикла. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Дорожная авария произошла 27 июня в 13.45 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ. По предварительной информации, 34-летний брестчанин на автомобиле "Фольксваген Джетта" на 353-м км дороги пошел на обгон большегруза. При этом водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным мотоциклом "Хонда" под управлением 45-летнего жителя Микашевичей.

Мотоциклиста и его 52-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Спустя несколько часов пассажир скончался.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Дорожная авария произошла 27 июня в 13.45 на трассе М10 Кобрин - Гомель - граница РФ. По предварительной информации, 34-летний брестчанин на автомобиле "Фольксваген...
 
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