Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в реке утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 июня в 10.00 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Волма в поселке Городище Минского района", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1976 года рождения.-0-