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В Минском районе в реке утонула женщина
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в реке утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"27 июня в 10.00 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Волма в поселке Городище Минского района", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружена и извлечена из воды утонувшая гражданка 1976 года рождения.-0-
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"27 июня в 10.00 спасателям поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Волма в поселке Городище Минского района", - рассказали в пресс-службе МЧС.
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