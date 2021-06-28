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Под Гродно в карьере утонул ребенок
Источник материала: БелТА
28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ребенок утонул в карьере в Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Трагедия произошла 27 июня в одном из карьеров неподалеку от агрогородка Гожа. 10-летний мальчик вместе с родителями отдыхал на берегу. Оставшись без присмотра, ребенок пошел в воду.
Тело утонувшего через несколько часов подняли водолазы. Глубина в том месте достигает 3 м.
Спасатели-осводовцы еще раз напоминают об опасности купания в неустановленных для этого местах, в том числе и на карьерах. Также ни в коем случае нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Не совместим отдых у воды с алкоголем.
С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 25 человек. Спасены 28 человек, в том числе 8 детей. 10 фактов спасения зафиксированы на минувшей неделе.-0-
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Трагедия произошла 27 июня в одном из карьеров неподалеку от агрогородка Гожа. 10-летний мальчик вместе с родителями отдыхал на берегу. Оставшись без присмотра,...
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