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Им можно вакцинировать тех, кто уже переболел. Когда Беларусь планирует получить «Спутник Лайт»?

28.06.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возможный рост заболеваемости COVID-19 не исключает и белорусский Минздрав. Это связано с циркулированием новых штаммов инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, медики готовы к любым вызовам. Резерв коечного фонда сохраняется.

Им можно вакцинировать тех, кто уже переболел. Когда Беларусь планирует получить «Спутник Лайт»?

Важнейшим фактором коллективной безопасности остается вакцинация. Прививка не исключает риск заражения, но значительно снижает тяжесть и последствия заболевания. Уже свыше полумиллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, специально оборудованные пункты работают и в крупных торговых комплексах.

Им можно вакцинировать тех, кто уже переболел. Когда Беларусь планирует получить «Спутник Лайт»?

Уже в июле Минздрав рассчитывает получить российскую вакцину «Спутник Лайт». Препарат однодозовый, иммунный ответ формируется уже на 28-й день после введения. Принципиальный момент: вакцинировать им можно людей, которые уже перенесли COVID-19.

 
 
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Новости Беларуси. Возможный рост заболеваемости COVID-19 не исключает и белорусский Минздрав. Это связано с циркулированием новых штаммов инфекции, сообщили в...
 
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