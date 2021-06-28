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Им можно вакцинировать тех, кто уже переболел. Когда Беларусь планирует получить «Спутник Лайт»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возможный рост заболеваемости COVID-19 не исключает и белорусский Минздрав. Это связано с циркулированием новых штаммов инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, медики готовы к любым вызовам. Резерв коечного фонда сохраняется.
Важнейшим фактором коллективной безопасности остается вакцинация. Прививка не исключает риск заражения, но значительно снижает тяжесть и последствия заболевания. Уже свыше полумиллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно в поликлиниках, специально оборудованные пункты работают и в крупных торговых комплексах.
Уже в июле Минздрав рассчитывает получить российскую вакцину «Спутник Лайт». Препарат однодозовый, иммунный ответ формируется уже на 28-й день после введения. Принципиальный момент: вакцинировать им можно людей, которые уже перенесли COVID-19.
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Новости Беларуси. Возможный рост заболеваемости COVID-19 не исключает и белорусский Минздрав. Это связано с циркулированием новых штаммов инфекции, сообщили в...
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