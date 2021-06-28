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Лукашенко: «Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек»

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что белорусский правитель сказал инвестору из ОАЭ – исполнительному директору компании Emaar Properties Мухаммеду аль-Аббару, который прибыл в Минск с сыном. Только цитата.

– Учитывая то, что вы приехали на сей раз с сыном, значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице, – сказал Лукашенко визитеру, сообщает БЕЛТА.

Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек.

– А потому что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь.

И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем.

Сегодня я хотел бы услышать, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси. Я также хотел бы услышать ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Что белорусский правитель сказал инвестору из ОАЭ – исполнительному директору компании Emaar Properties Мухаммеду аль-Аббару, который прибыл в Минск с сыном. Только...
 
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