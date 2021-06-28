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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром в понедельник 28 июня белорусский рубль отбросил доллар на минимум за 10 дней Белорусский рубль укрепляется к доллару и российскому рублю.

По даннымпо состоянию на 10:30:Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5269 BYN/USD.Стоимость доллара снижается уже четвёртый день, но за это время его стоимость снизилась всего на 0,0099 BYN.Курс евро в первых сделках остался без изменений на уровне 3,0210 BYN/EUR. Предыдущие два дня евро дешевел.Курс российского рубля упал на 0,0029 BYN до 3,5015 BYN/100 RUB и покинул максимум за 98 дней.Напомним, что за предыдущие девять торгов российский рубль дорожал восемь раз.С утра пятницы курс доллара на бирже в Москве вырос всего на 5 копеек до 72,16 российских рублей, а курс евро поднялся всего на 3 копейки до 86,16 российских рублей.