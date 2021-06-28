ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утром в понедельник 28 июня белорусский рубль отбросил доллар на минимум за 10 дней

28.06.2021 11:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Утром в понедельник 28 июня белорусский рубль отбросил доллар на минимум за 10 дней
Иллюстративное фото
Торги на БВФБ открылись снижением курса доллара и российского рубля. Валютная корзина подешевела на 0,06%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:30:

Курс доллара опустился на 0,0028 BYN до 2,5269 BYN/USD.

Стоимость доллара снижается уже четвёртый день, но за это время его стоимость снизилась всего на 0,0099 BYN.

Курс евро в первых сделках остался без изменений на уровне 3,0210 BYN/EUR. Предыдущие два дня евро дешевел.

Курс российского рубля упал на 0,0029 BYN до 3,5015 BYN/100 RUB и покинул максимум за 98 дней.

Напомним, что за предыдущие девять торгов российский рубль дорожал восемь раз.

Московская биржа


С утра пятницы курс доллара на бирже в Москве вырос всего на 5 копеек до 72,16 российских рублей, а курс евро поднялся всего на 3 копейки до 86,16 российских рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль укрепляется к доллару и российскому рублю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Субботин: санкции против страны в Европе в 21 веке "попахивают феодализмом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by