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В Калинковичском районе из-за ДТП сгорели BMW и жилой дом, водитель и пассажирка погибли

28.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два человека стали жертвами аварии, произошедшей в деревне Михайловское Калинковичского района Гомельской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.




ДТП произошло ночью 26 июня. 33-летний водитель пятерки «БМВ» не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево.

В результате удара автомобиль загорелся, огонь перекинулся на дерево, а затем и на находившийся рядом частный дом.

Легковушки и дом полностью выгорели. Водитель BMW и 34-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.
 
 
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Два человека стали жертвами аварии, произошедшей в деревне Михайловское Калинковичского района Гомельской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
 
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