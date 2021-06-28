В Калинковичском районе из-за ДТП сгорели BMW и жилой дом, водитель и пассажирка погибли













ДТП произошло ночью 26 июня. 33-летний водитель пятерки «БМВ» не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево.





В результате удара автомобиль загорелся, огонь перекинулся на дерево, а затем и на находившийся рядом частный дом.





Легковушки и дом полностью выгорели. Водитель BMW и 34-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.



