ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американка побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

28.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

21-летняя Сидни Маклафлин стала первой женщиной, которой удалось выбежать из 52 секунд в этом виде.

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

Она финишировала с результатом 51,90 секунды на отборочном олимпийском турнире в Юджине (США, штат Орегон). 21-летняя американка стала первой женщиной, которой удалось преодолеть дистанцию менее чем за 52 секунды. Предыдущее достижение было установлено на чемпионате мира-2019 в Дохе американкой Далайлой Мухаммад (52,16).

Прежняя рекордсменка тоже квалифицировалась на Олимпиаду-2020 в Токио, заняв второе место в забеге (52,42). Тройку замкнула Анна Кокрелл (53,70), которая тоже выступит на Токио.

Маклафлин является чемпионкой мира 2019 года в эстафете 4x400 метров и серебряным призером турнира в беге на 400 метров с барьерами. Также на ее счету золото молодежного чемпионата мира-2015 в беге на 400 метров с барьерами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21-летняя Сидни Маклафлин стала первой женщиной, которой удалось выбежать из 52 секунд в этом виде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажир мотоцикла погиб после лобового столкновения с легковушкой на трассе М10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by