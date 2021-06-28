Переговорами с Казахстаном о поставках нефти займется новый уполномоченный Совмина

Первый замминистра иностранных дел Александр Гурьянов назначен уполномоченным на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.





Как отмечается в постановлении Совета министров № 357 от 24 июня, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, чиновнику поручено вести переговоры по проекту соглашения между двумя правительствами.

Он также сможет вносить в договор изменения, «не имеющие принципиального характера», а также уполномочен подписать соглашение при «достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

В начале прошлого года правительство уполномочило для ведения переговоров вице-премьера Юрия Назарова. Новым постановлением это решение отменено.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект межправительственного соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Согласно проекту казахстанская нефть и нефтепродукты будут поставлять в Беларусь трубопроводным или железнодорожным транспортом без применения вывозных таможенных пошлин. При этом определено, что белорусские предприятия смогут вывозить за пределы Беларуси лишь мазут и нефтяной кокс, которые выработаны из казахстанской нефти.

Таким образом, остальные нефтепродукты, произведенные из казахстанской нефти, подлежат реализации лишь на белорусском рынке. О выполнении принятых обязательств концерн «Белнефтехим» должен будет регулярно отчитываться перед казахстанской стороной, а в случае нарушения обязательств Казахстан может приостановить поставки нефти на белорусские заводы.

В проекте межправсоглашения говорится, что документ будет действовать до конца 2024 года. Предполагаемый объем поставок — 3,5 млн тонн ежегодно.

В марте 2020 года вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что его страна готова поставлять нефть в Беларусь при условии, что белорусская сторона гарантирует недопущение реэкспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов.

«Надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать гарантии, что не будет реэкспорта и та нефть, которая в Беларуси будет перерабатываться, будет использоваться внутри страны», — заявил вице-министр, общаясь в Минске с журналистами.

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