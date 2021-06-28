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В Речице утонула девочка

28.06.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в реке Ведрич утонула девочка 2008 года рождения, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель областной организации ОСВОД Павел Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

Трагедия случилась вечером 27 июня. Предварительно установлено, что соседка девочки взяла ее и еще троих несовершеннолетних, и все вместе отправились к воде. "Девочка нырнула и не появилась на поверхности", - отметил Павел Новик. Отдыхающие рядом пытались найти ее, но не смогли.

В 22.25 водолазы Речицкой спасательной станции достали тело из воды.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Предварительно установлено, что соседка девочки взяла ее и еще троих несовершеннолетних, и все вместе отправились к воде. Девочка нырнула и не появилась на...
 
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