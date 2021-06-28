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В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет - погибла женщина

28.06.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся - погибла пасссажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Иницидент произошел 27 июня около 12.30 на 34-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Корзуны Червенского района. "Минчанка 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле "Тойота-RAV4" в направлении Минска, по предварительной версии, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, допустила боковой занос и съехала в кювет. В результате произошло опрокидывание автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Пассажир автомобиля, женщина 1956 года рождения, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу. Известно, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минчанка 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле "Тойота-RAV4" в направлении Минска, по предварительной версии, неправильно выбрала скорость движения, не справилась...
 
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