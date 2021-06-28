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Мужчина погиб под колесами автомобиля в Воложинском районе

28.06.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе пешеход попал под колеса авто - мужчина погиб на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"26 июня около 23.35 на 65-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле "Вольво ХС60" в направлении Минска, совершил наезд на жителя Воложина, который двигался во встречном направлении в полосе движения транспортного средства. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - рассказали в ГАИ.

Погибший не был обозначен световозвращающими элементами. -0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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26 июня около 23.35 на 65-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле "Вольво ХС60" в направлении Минска,...
 
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