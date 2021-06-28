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В Витебске ищут подозреваемого в особо крупном мошенничестве

28.06.2021 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Железнодорожного РОВД Витебска устанавливают личность мужчины, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Злоумышленник знакомился с потерпевшими в различных игорных заведениях областного центра. После этого он входил в доверие и предлагал вложить деньги в развитие несуществующего бизнеса. За пару месяцев ему удалось выманить у доверчивых граждан более Br30 тыс. Получив деньги, мужчина скрылся, а потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.

Милиция просит тех, кто узнал мужчину на фото или обладает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам 8(029) 716-82-78 (МТС) или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.-0-

В Витебске ищут подозреваемого в особо крупном мошенничестве

 
Теги: Витебск
 
 
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Злоумышленник знакомился с потерпевшими в различных игорных заведениях областного центра. После этого он входил в доверие и предлагал вложить деньги в развитие...
 
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