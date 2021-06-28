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Субботин: санкции против страны в Европе в 21 веке "попахивают феодализмом"
28.06.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Наверное, в 21 веке облагать санкциями народ и страну, которые находятся в центре Европы, наверное, как-то чудовищно, попахивает каким-то феодализмом. Как бы кто ни говорил, что это против государства, против отдельных людей, все равно пострадает обычный человек, который ходит на улицы и в магазин", считает вице-премьер.
© Sputnik / Андрей Александров
Что касается введенных ограничений, то Беларусь перенаправит торговые потоки на другие рынки, в том числе и по калию.
"Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте, но я думаю, это будет некритично для аграрного сектора", – отметил вице-премьер.
Прокомментировал он и экспорт в Россию - основной партнер для АПК Беларуси. Периодические ограничения на поставку продуктов питания, которые РФ предъявляет производителям, в итоге позволяют выйти на новый уровень, подчеркнул он.
"Это нас не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам захватить рынки 116 стран и торговать продовольствием почти на 6 млрд. долларов по всему миру", – отметил Субботин.
Фрагмент интервью заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Экономические санкции ЕС затронут сферу агропромышленного комплекса в меньшей степени, считает вице-премьер Беларуси Александр Субботин.
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