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Госкомвоенпром презентовал автомат SMAR-100BPM с компоновкой "булл-пап"
28.06.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Автомат имеет калибр 7,62мм, в нем используется патрон 7,62х39.Прицельная дальность SMAR-100BPM составляет 500 метров, эффективная дальность стрельбы - до 400 метров.
В зависимости от предпочтения стрелка магазин может использоваться на 30 или 40 патронов.
Автомат оснащен прибором беспламенной и малошумной стрельбы нового типа, у оружия улучшена кучность и точность боя.
Вес SMAR-100BPM составляет 4,3 килограмма.
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Новая версия автомата имеет ряд доработок, в том числе, спусковой крючок в нем вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом - так называемая...
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