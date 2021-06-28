Бизнесмен: «В Беларуси 28 театров и 31 тюрьма, поэтому понятно, с каким уклоном у нас «лечение»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему российский бизнес не спешит скупать белорусские активы?





— Лукашенко лечит от инакомыслия. Он — «глюкоза» от инакомыслящих, — прокомментировал на Примусе директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко недавние высказывания белорусского правителя в больнице. — У нас в Беларуси 28 театров и 31 тюрьма, поэтому понятно, с каким уклоном у нас «лечение».

На самом деле, в требованиях людей за прошедший год ничего сильно не поменялось: первый пункт — отпустить политзаключенных, второй — сесть за стол переговоров. Но власти настолько напуганы, что они не просто не знают, что делать, а знают только одно — как душить, «лечить глюкозой» инакомыслие.





Александр Малашко

Бизнесмен говорит, что не может согласиться и с позицией чиновников, утверждающих, что санкции смогут стать стимулом для развития национальной экономики.

— Стимулы у нас — санкции, стимулы у нас — посадки. Как в том анекдоте, когда у Хрущева спросили: «Ну что, кукурузу будем садить или сажать?». У нас все идет по такому плану развития. Уже Ангола по уровню зарплаты нас обогнала, то есть, мы уже соревнуемся с передовыми странами Африки, — грустно шутит бизнесмен.

Вопреки популярному мнению, он не считает, что Россия сейчас охотно воспользуется обстоятельствами для приобретения белорусских активов.

— Я бы не стал сильно рассчитывать на то, что Россия под этот шумок все здесь подберет и подомнет, потому что есть опыт Украины в 2013-2014 годах. Тогда в Украине российского бизнеса было гораздо больше, чем в Беларуси, те же банки и много всего.

И вдруг в 2014 году все поменялось, и кучу бизнеса отдавали за копейки, потому что должны были уйти оттуда. Соответственно, я сомневаюсь, что российский бизнес вот так хлынет к нам все скупать, когда непонятно, кто будет у власти.

Все прекрасно понимают, что если Беларусь станет губернией России, то наживет себе больше головной боли. Это не Крым, это в 4-5 раз больше населения, соответственно, вливания надо куда большие.

Поэтому сегодня российские бизнесмены занимают выжидательную позицию, наблюдая за тем, что будет происходить, — подытоживает топ-менеджер.