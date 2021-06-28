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Бизнесмен: «В Беларуси 28 театров и 31 тюрьма, поэтому понятно, с каким уклоном у нас «лечение»
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Почему российский бизнес не спешит скупать белорусские активы?
— Лукашенко лечит от инакомыслия. Он — «глюкоза» от инакомыслящих, — прокомментировал на
На самом деле, в требованиях людей за прошедший год ничего сильно не поменялось: первый пункт — отпустить политзаключенных, второй — сесть за стол переговоров. Но власти настолько напуганы, что они не просто не знают, что делать, а знают только одно — как душить, «лечить глюкозой» инакомыслие.
Александр Малашко
Бизнесмен говорит, что не может согласиться и с
— Стимулы у нас — санкции, стимулы у нас — посадки. Как в том анекдоте, когда у Хрущева спросили: «Ну что, кукурузу будем садить или сажать?». У нас все идет по такому плану развития. Уже Ангола по уровню зарплаты нас обогнала, то есть, мы уже соревнуемся с передовыми странами Африки, — грустно шутит бизнесмен.
Вопреки популярному мнению, он не считает, что Россия сейчас охотно воспользуется обстоятельствами для приобретения белорусских активов.
— Я бы не стал сильно рассчитывать на то, что Россия под этот шумок все здесь подберет и подомнет, потому что есть опыт Украины в 2013-2014 годах. Тогда в Украине российского бизнеса было гораздо больше, чем в Беларуси, те же банки и много всего.
И вдруг в 2014 году все поменялось, и кучу бизнеса отдавали за копейки, потому что должны были уйти оттуда. Соответственно, я сомневаюсь, что российский бизнес вот так хлынет к нам все скупать, когда непонятно, кто будет у власти.
Все прекрасно понимают, что если Беларусь станет губернией России, то наживет себе больше головной боли. Это не Крым, это в 4-5 раз больше населения, соответственно, вливания надо куда большие.
Поэтому сегодня российские бизнесмены занимают выжидательную позицию, наблюдая за тем, что будет происходить, — подытоживает топ-менеджер.
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Почему российский бизнес не спешит скупать белорусские активы?
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