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Беларусь и Казахстан подписали соглашение о нефтяном сотрудничестве

28.06.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьеры Беларуси и Казахстана подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

"Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов", - сообщил первый замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, которого цитирует БелТА.

Однако, сам документ не означает, что уже завтра по нефтепроводу «Дружба» транзитом через РФ в Беларусь потечет казахская нефть. Как отметил Гурьянов, конкретные объемы и сроки поставок нефти (а также цены – ред.) предстоит обсудить на уровне субъектов хозяйствования двух стран.

Кроме того, подписанное соглашение никак не отменяет введенные против нефтяного сектора Беларуси санкции со стороны США и ЕС.

 
 
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Премьеры Беларуси и Казахстана подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.
 
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