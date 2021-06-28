"Мне не стыдно за свою жизнь". Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом

Цитируем слова человека, который лишь за желание стать президентом оказался за решеткой.

Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал, передаёт Свабода. Политзаключенныйвыступая в суде с последним словом, заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал, передаёт





Бабарико сказал, что он поддерживает то, что говорили адвокаты, и остановится в своей речи «на человеческой ситуации». Он сказал, что, прожив кусок жизни и находясь в этой клетке, ему не стыдно за свою жизнь перед своей семьей.





"Мне не стыдно, так как перед решением, принятым в мае, они знали, что я не обманываю".





По словам Бабарико, признаваясь в преступлениях, которых он не совершал, возможно, он имел бы какие-то материальные выгоды:





"Я не могу признать преступление, которого я не совершал", - заявил он.





Ему не стыдно перед близкими, так как не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий.





Ему не стыдно перед работниками банка, так как был создан лучший банк в стране; перед теми, кто вместе сидит в клетке и считает его преступником.





По словам Бабарико, за 25 лет работы они не услышали, что должны делать какие-то незаконные действия.





"Что бы они ни говорили, я в это до сих пор не верю. Я им ничего не говорил и их не обманывал".





Ему не стыдно и перед клиентами.





"Не стыдно перед теми, кто поверил мне и стал членом штаба", — сказал Бабарико.





По его словам, то, что они сделали, оценивается в миллионы долларов, а они за это ничего не получили.





Он сказал, что сотни тысяч, кто поставил подписи, верили, что можно построить страну с общечеловеческими ценностями. "Я честен перед ними", - сказал он.





Бабарико сказал, что ему сложно узнать оценку людей, стыдно ли им за него, так как он в течение года находится в СИЗО, в изоляции, у него нет доступа к информации, до него доходило немного писем. Но он понимает, что большинство членов штаба продолжили начатое.





Эти люди, по словам Бабарико, пожертвовали материальными благами, свободой и жизнью.





"Я уверен, что был честен и не сделал никаких действий против законов Беларуси", — сказал он.





Бабарико также сказал, что не знает мнений сотрудников банка, но те, кто выступал, не говорили, что им было стыдно с ним работать. Он сказал, что не знает мысли друзей и близких, но их родственники также не испытывали неуважения к нему.





"Я знаю оценку, которую поставили мне дети: за папу не стыдно".





По словам Бабарико, жизнь - марафон, и на этой дистанции иной раз приходится делать выбор. Он сказал, что мы делаем не для себя, а для детей. Он пожелал, чтобы "на этой дистанции вы услышали ту же мысль, что им за вас не стыдно".