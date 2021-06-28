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"Мне не стыдно за свою жизнь". Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом

28.06.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-банкир и политик Виктор Бабарико, один из главных конкурентов Лукашенко на прошедших выборах, не допущенный к участию, произносит свое последнее слово в суде перед тем, как ему объявят приговор.

"Мне не стыдно за свою жизнь". Виктор Бабарико выступил в суде с последним словом
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Цитируем слова человека, который лишь за желание стать президентом оказался за решеткой. 

Политзаключенный Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал, передаёт Свабода.

Бабарико сказал, что он поддерживает то, что говорили адвокаты, и остановится в своей речи «на человеческой ситуации». Он сказал, что, прожив кусок жизни и находясь в этой клетке, ему не стыдно за свою жизнь перед своей семьей.

"Мне не стыдно, так как перед решением, принятым в мае, они знали, что я не обманываю".

По словам Бабарико, признаваясь в преступлениях, которых он не совершал, возможно, он имел бы какие-то материальные выгоды:

"Я не могу признать преступление, которого я не совершал", - заявил он. 

Ему не стыдно перед близкими, так как не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. 

Ему не стыдно перед работниками банка, так как был создан лучший банк в стране; перед теми, кто вместе сидит в клетке и считает его преступником.

По словам Бабарико, за 25 лет работы они не услышали, что должны делать какие-то незаконные действия.

"Что бы они ни говорили, я в это до сих пор не верю. Я им ничего не говорил и их не обманывал".

Ему не стыдно и перед клиентами. 

"Не стыдно перед теми, кто поверил мне и стал членом штаба", — сказал Бабарико.

По его словам, то, что они сделали, оценивается в миллионы долларов, а они за это ничего не получили.

Он сказал, что сотни тысяч, кто поставил подписи, верили, что можно построить страну с общечеловеческими ценностями. "Я честен перед ними", - сказал он.

Бабарико сказал, что ему сложно узнать оценку людей, стыдно ли им за него, так как он в течение года находится в СИЗО, в изоляции, у него нет доступа к информации, до него доходило немного писем. Но он понимает, что большинство членов штаба продолжили начатое.

Эти люди, по словам Бабарико, пожертвовали материальными благами, свободой и жизнью.

"Я уверен, что был честен и не сделал никаких действий против законов Беларуси", — сказал он.

Бабарико также сказал, что не знает мнений сотрудников банка, но те, кто выступал, не говорили, что им было стыдно с ним работать. Он сказал, что не знает мысли друзей и близких, но их родственники также не испытывали неуважения к нему.

"Я знаю оценку, которую поставили мне дети: за папу не стыдно".

По словам Бабарико, жизнь - марафон, и на этой дистанции иной раз приходится делать выбор. Он сказал, что мы делаем не для себя, а для детей. Он пожелал, чтобы "на этой дистанции вы услышали ту же мысль, что им за вас не стыдно".



Судья один раз прервал речь, мол, Бабарико говорит не по делу. В конце речи присутствующие страстно захлопали в ладони. Сегодня зал полный, люди перед началом приветствовали Бабарику, показывали ему руками сердечки и знаки победы. 

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Перед входом в зал был налажен контроль, людей пропускали через металлоискатель, проверяли содержимое сумок и обыскивали, телефоны, диктофоны и ноутбуки требовали оставить в специальных ящиках для хранения. 

После выступления Виктора Бабарико начали говорить свои "последние слова" другие обвиняемые.

Люди во дворе суда дождались адвокатов Виктора Бабарико и встретили их аплодисментами.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020-го – все это время он находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть вторая статьи 235 УК). 

Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии усиленного режима – это максимальный срок, который можно запросить по предъявленным ему обвинениям.

Приговор Виктору Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» объявят 6 июля.
 
 
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Экс-банкир и политик Виктор Бабарико, один из главных конкурентов Лукашенко на прошедших выборах, не допущенный к участию, произносит свое последнее слово в суде...
 
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