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Бабарико: не могу признаться в преступлении, которого не совершал

28.06.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-банкир Виктор Бабарико, который претендовал на пост президента страны, выступил 28 июня в суде с последним словом по делу «Белгазпромбанка». Верховный суд огласит приговор 6 июля, сообщает телеграм-канал политика.

Бабарико: не могу признаться в преступлении, которого не совершал

Выступая с последним словом, Бабарико в очередной раз не признал свою вину. «Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране», — заявил он.

22 июня прокурор Сергей Гиргель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он попросил оштрафовать экс-банкира на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей).

Во время прений сторон одна из адвокатов Бабарико Наталья Мацкевич просила суд своего подзащитного «оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления».

Защита Бабарико заявила: следствие проведено необъективно, с нарушением прав обвиняемых, они — не взяточники, и это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело. «Это дело о поражении в правах, о нарушении и выхолащивании гражданских и политических, а также процессуальных прав в отношении Виктора Бабарико», — сказала Мацкевич.

Правозащитники признали Бабарико политзаключенным.

 

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Экс-банкир Виктор Бабарико, который претендовал на пост президента страны, выступил 28 июня в суде с последним словом по делу «Белгазпромбанка». Верховный суд...
 
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