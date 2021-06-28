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Омбудсмен объяснила, почему ЕС ввел санкции против Гуцериева

28.06.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, поводом включения бизнесмена Михаила Гуцериева в список санкций против режима Александра Лукашенко, является благотворительная деятельность миллиардера.

Омбудсмен объяснила, почему ЕС ввел санкции против Гуцериева
Фото с сайта vnnews.ru

«Один из последних витков связан с санкциями в отношении наших граждан, работающих на территории Союзного государства России и Белоруссии. И основаниями для этих санкций была благотворительная деятельность, например Михаила Гуцериева по строительству школ, церкви», — сообщила Москалькова журналистам перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов.

Она добавила, что расширение санкций «с неизбежностью» затрагивает права и интересы «простого населения, простого человека», пишет РБК.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. 

 

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По мнению уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, поводом включения бизнесмена Михаила Гуцериева в список санкций против режима Александра...
 
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