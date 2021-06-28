Омбудсмен объяснила, почему ЕС ввел санкции против Гуцериева

По мнению уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, поводом включения бизнесмена Михаила Гуцериева в список санкций против режима Александра Лукашенко , является благотворительная деятельность миллиардера.



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«Один из последних витков связан с санкциями в отношении наших граждан, работающих на территории Союзного государства России и Белоруссии. И основаниями для этих санкций была благотворительная деятельность, например Михаила Гуцериева по строительству школ, церкви», — сообщила Москалькова журналистам перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов.

Она добавила, что расширение санкций «с неизбежностью» затрагивает права и интересы «простого населения, простого человека», пишет РБК .

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси.

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