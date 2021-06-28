|
Омбудсмен объяснила, почему ЕС ввел санкции против Гуцериева
Источник материала: Навiны
По мнению уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, поводом включения бизнесмена Михаила Гуцериева в
«Один из последних витков связан с санкциями в отношении наших граждан, работающих на территории Союзного государства России и Белоруссии. И основаниями для этих санкций была благотворительная деятельность, например Михаила Гуцериева по строительству школ, церкви», — сообщила Москалькова журналистам перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов.
Она добавила, что расширение санкций «с неизбежностью» затрагивает права и интересы «простого населения, простого человека», пишет
21 июня
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, поводом включения бизнесмена Михаила Гуцериева в список санкций против режима Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)