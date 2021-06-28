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В Минской области за выходные выявлены 74 бесправника

28.06.2021 12:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в минувшие выходные за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 24 водителя. Выявлено 74 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 6 получили травмы различной степени тяжести. Всего оформлено 84 ДТП без пострадавших с материальным ущербом.

132 пешехода нарушили ПДД, 37 из них были на проезжей части в состоянии опьянения. Всего выявлено стражами дорог 1235 правонарушений со стороны участников дорожного движения.

"Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на дороге. При движении соблюдайте скоростной режим, дистанцию до впереди идущего автотранспорта, пристегивайтесь ремнем безопасности и не забывайте о своих пассажирах. Пешеходам также следует быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 6 получили травмы различной степени тяжести. Всего оформлено 84 ДТП...
 
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