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Эхо войны: в Крыму спасатели взорвали десятки боеприпасов - видео

28.06.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Работы в бухте Гильзовая велись больше двух недель силами сводного отряда, состоящего из сил Центрспаса и Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Параллельно морской операции проходили работы на суше – в поселке Любимовка. Там на территории частного дома жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров.

Его пиротехники МЧС погрузили в спецавтомобиль и вывезли для уничтожения. Также на полигоне ликвидировали две авиабомбы, обнаруженные в Севастополе ранее. Советские ФАБ-50 И ФАБ-250. Вес - 50 и 250 кг соответственно.

Всего было уничтожено более 80 опасных предметов.

В Крыму спасатели ежегодно находят сотни снарядов времен войны. Только за пять месяцев 2021 года в одном Севастополе обезвредили более 800 боеприпасов.

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В Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота провели две операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времен Великой...
 
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