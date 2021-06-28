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Эхо войны: в Крыму спасатели взорвали десятки боеприпасов - видео
28.06.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Работы в бухте Гильзовая велись больше двух недель силами сводного отряда, состоящего из сил Центрспаса и Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
Параллельно морской операции проходили работы на суше – в поселке Любимовка. Там на территории частного дома жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров.
Его пиротехники МЧС погрузили в спецавтомобиль и вывезли для уничтожения. Также на полигоне ликвидировали две авиабомбы, обнаруженные в Севастополе ранее. Советские ФАБ-50 И ФАБ-250. Вес - 50 и 250 кг соответственно.
Всего было уничтожено более 80 опасных предметов.
В Крыму спасатели ежегодно находят сотни снарядов времен войны. Только за пять месяцев 2021 года в одном Севастополе обезвредили более 800 боеприпасов.
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В Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота провели две операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времен Великой...
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