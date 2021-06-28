В лес ходить можно – запреты почти везде сняты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов почти везде отменены. Этому способствовали обильные дожди, которые прошли в выходные, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства.

"Там, где прошли дожди, запреты и ограничения на посещения лесов должны быть оперативно сняты", - заявил глава ведомства Виталий Дрожжа.

Днем в понедельник запреты остались лишь в 18 из 118 районов Беларуси. По-прежнему действуют запреты на посещение лесов в восьми районах Бресткой области, в шести – Могилевской, трех – Гродненской и двух – Гомельской.

Минлесхоз Беларуси © Photo : Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь

Пик пожарной опасности из-за аномальной жары пришелся на 25 июня, когда посещение лесов было ограничено или запрещено в 113 районах страны.

В Минлесхозе сообщили, что самый крупный пожар за последнее время произошел в Чечерском спецлесхозе. Возгорание зафиксировано 25 июня. Предварительная площадь поражения огнем - 10 га. Предполагается, что речь идет об умышленном поджоге.

За прошедшую неделю в лесном фонде Минлесхоза произошел 31 лесной пожар. Общая площадь возгораний составила 18,7 га.

За нарушение правил запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Читайте также: