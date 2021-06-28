ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В лес ходить можно – запреты почти везде сняты

28.06.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов почти везде отменены. Этому способствовали обильные дожди, которые прошли в выходные, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства.

"Там, где прошли дожди, запреты и ограничения на посещения лесов должны быть оперативно сняты", - заявил глава ведомства Виталий Дрожжа.

Днем в понедельник  запреты остались лишь в 18 из 118 районов Беларуси. По-прежнему действуют запреты на посещение лесов в восьми районах Бресткой области, в шести – Могилевской, трех – Гродненской и двух – Гомельской.

© Photo : Минлесхоз Беларуси
Карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь

Пик пожарной опасности из-за аномальной жары пришелся на 25 июня, когда посещение лесов было ограничено или запрещено в 113 районах страны.

В Минлесхозе сообщили, что самый крупный пожар за последнее время произошел в Чечерском спецлесхозе. Возгорание зафиксировано 25 июня. Предварительная площадь поражения огнем - 10 га. Предполагается, что речь идет об умышленном поджоге.

За прошедшую неделю в лесном фонде Минлесхоза произошел 31 лесной пожар. Общая площадь возгораний составила 18,7 га.

За нарушение правил запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там, где прошли дожди, запреты и ограничения на посещения лесов, которые были введены в период сильной жары, оперативно отменяются.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабарико: не могу признаться в преступлении, которого не совершал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by