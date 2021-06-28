Как выбрать автомобиль для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Какое авто с легкостью выдержит задачи бизнеса? Это можно проверить, посмотрев на выбор прокатных компаний или такси — нагрузка там значительная.

Например, в прокате компании Rolls-Rent.by — в том числе около 150 популярных в Беларуси Volkswagen Polo . Почему компания сделала такой выбор и что важно в автомобилях для бизнеса — делится соучредитель Вячеслав Демин.

В парке Rolls-Rent есть машины разного уровня — от бюджетных до бизнес, премиум и спорткаров:

— Volkswagen Polo у нас сдаются в аренду в бюджетном сегменте. Хотя, насколько я знаю, в других прокатных компаниях их могут включать и в категорию «комфорт». Мы начали покупать Polo, когда они еще не были «народным автомобилем». Они только появились на белорусском рынке, наши люди настороженно к ним относились: мол, что за мотор 1,6, почему в Европе таких нет, российская сборка и т.д.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Баланс цены, комфорта и стоимости обслуживания

Вячеслав рассказывает, что в парке компании побывало много моделей автомобилей. У каждой были свои недостатки — где-то большой расход топлива, где-то слишком короткие передачи, что создавало неудобства при езде в городском режиме.

— За такие деньги из новых автомобилей в Беларуси ничего лучше Polo не найти. Машина хоть чуть дороже, чем модели других брендов в этом классе, но в повседневной эксплуатации лучше. Цена, комфорт и стоимость обслуживания — если все взять в балансе, то не знаю подобного автомобиля.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Вот что нравится Вячеславу в Polo:

Моторы легко «отхаживают» от 300 до 500 тысяч километров

ГРМ (газораспределительный механизм) меняется через 120 тысяч километров по регламенту завода-изготовителя (но, по опыту Вячеслава, это можно делать и через 250 тысяч), в то время как в других марках — через 80 тысяч км

Плановое ТО стоит умеренных денег — например, замена масла у дилера обойдется примерно в $ 60.

Вячеслав говорит, что есть у Polo и недочеты — например, через 50−70 тысяч км нужно менять ступичные подшипники. Но дилеры в курсе этой «хронической болезни», и они всегда есть в наличии.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Чтобы и седан, и много места для груза

Старые Polo седаны все еще ездят в Rolls-Rent. Но они уже не в прокате, а в долгосрочной аренде ― используются в службах такси.

— У нас автомобиль начинает свою жизнь в прокате. Клиенты всегда получают в аренду новый автомобиль. Через год эксплуатации или через 50 тысяч километров мы передаем автомобиль для работы в такси. Там он отъезжает до 300−400 тысяч километров. А дальше смотрим по состоянию — или «капиталим», или продаем и покупаем новый автомобиль на замену.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Сейчас большинство Polo в компании Rolls-Rent уже новые ― в кузове типа «лифтбэк». Вячеслав Демин говорит, что этот кузов — большое преимущество нового Polo:

— Белорусы почему-то любят седаны — исторически так сложилось. Но автомобиль должен быть практичным — чтобы много всего влазило. Новый Polo в этом плане идеален. Внешне выглядит как седан, но если сложить задние сиденья, то получается много места. Для проката это хорошо — часто автомобиль берут, чтобы, например, съездить на дачу или в путешествие по стране.

Если сравнивать со старым Polo, то лифтбэк, по мнению Вячеслава, внешне стал намного красивее — даже в чем-то похож на Jetta.

— Издали и не узнать, выглядеть машина стала более престижно. А вот по технической части новый и старый Polo полностью одинаковые — те же моторы и коробки. И очень хорошо, что ничего не поменяли, так как эти агрегаты проверены временем.

Что важно в машине при покупке

Соучредитель Rolls-Rent рассказал, на что компания обращает внимание, когда покупает машину из салона:

1. Главный критерий — тип трансмиссии. В прокате люди выбирают машину по своим предпочтениям — кто-то любит ездить на механике, а кто-то — только на автомате. Поэтому в Rolls-Rent смотрят на загруженность машин — если, например, не хватает свободных Polo на механике, то их докупают. Сейчас в парке машин соотношение 50 на 50 по типу трансмиссии, но механика в аренду стоит чуть дешевле.

2. Подлокотник — это комфорт при езде, в него можно сложить всякую мелочевку.

3. Комплект ковров для салона и багажника — у дилеров это стоит недорого, но сильно упрощает уборку автомобиля.

4. Цвет — в последнее время Polo для проката компания покупает только синего цвета. Хотя людям не важно, какого цвета прокатная машина, в Rolls-Rent считают, что именно в этом цвете Polo выглядит наиболее органично.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

5. Мотор. В Rolls-Rent приобретают либо на 90 л.с. (механическая коробка), либо на 110 л.с. (автоматическая коробка). Говорят, что мощности хватает, расход топлива — 7,5−8 литров на 100 км по городу, по трассе — 4,5−5 литров.

— Кондиционер и электростеклоподъемники идут в базе, поэтому о них можно и не говорить. А все остальные опции, я считаю, для прокатных машин не очень важны. У нас есть машины и с климат-контролем, и с круиз-контролем — это удобно, но удорожает прокат для клиента. Мне кажется, это лишнее.

Комфорт для водителя

У Вячеслава Демина большой опыт эксплуатации многих автомобилей. Сам он ездит на машине премиум-класса, но и на бюджетном Polo ему проехать не зазорно:

— Недавно нужно было проехать по делам по нескольким городам, и мне не хватило свободного автомобиля — я поехал на Polo. Никакого дискомфорта во время длительной поездки я не ощутил. Сиденье — удобное, подвеска намного комфортнее, чем у других машин этого класса. Места в салоне откровенно много — у меня рост 180, и я могу комфортно и за рулем сидеть, и сзади не дотрагиваюсь коленями до водительского сиденья.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Еще Вячеслав отмечает полезную опцию, которой нет в некоторых автомобилях бизнес-класса, а в Polo ― есть:

— Если вы припарковали машину на горке и вам нужно тронуться, то в других автомобилях боишься откатиться назад. А в Polo есть специальная система, которая это делает невозможным.

Советы по выбору легкового автомобиля для коммерческой эксплуатации:

1. Смотрите на посадку за рулем — насколько удобно будет водителю эксплуатировать машину в длительном режиме.

2. Узнайте стоимость обслуживания машины и о ресурсе, который выхаживают как ключевые агрегаты, так и автомобиль в целом.

3. Посмотрите ликвидность модели на вторичном рынке. Автомобили разных брендов, которые новыми в салоне стоят примерно одинаково, через пять лет могут стоить по-разному: и $ 6−7 тысяч, и 3 тысячи.

Какие бизнесы покупают Polo

Купить Volkswagen Polo для бизнеса — это не редкость. Как рассказывает Андрей Янковец, руководитель отдела продаж корпоративным клиентам Volkswagen, компании часто покупают эту машину для своих торговых представителей в качестве «разъездного авто», а также в парки проката, каршеринга и такси. Чаще всего у компаний к машине минимум требований:

Кондиционер

В каршеринг берут исключительно АКПП и, в большинстве случаев, с камерой заднего вида.

Все остальные опции для коммерческого использования не так важны. Но в некоторых случаях на авто также могут устанавливаться стробоскопы, защитная перегородка между водителем и пассажирским салоном и другие специфические вещи.



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

Андрей Янковец считает, что у Polo есть ряд преимуществ перед машинами такого же класса:

Честная гарантия — без ограничений по пробегу и прочих «но»

Минимальный расход топлива

Ремонтопригодность

Хорошая управляемость

Кузов «лифтбэк»

Ликвидность на вторичном рынке (высокая остаточная стоимость даже при пробегах выше 250 000 км)

Предложение самого динамичного турбированного двигателя в сегменте.

А вообще, Андрей советует перед покупкой машины для бизнеса детально просчитать стоимость эксплуатации. Сравните у нескольких моделей реальные данные по расходу топлива и переведите это в деньги, которые компания потратит за время эксплуатации. А также прикиньте общий пробег за период эксплуатации и спрогнозируйте потерю стоимости при этих пробегах при последующей реализации авто.

Партнер проекта:



Читайте также