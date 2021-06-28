Медалистка в пулевой стрельбе – о главе БФБ: «Стыдно за таких мужчин»

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Бронзовая призерка чемпионата Европы и финалистка Кубка мира по пулевой стрельбе Светлана Щербацевич поделилась мнением о главе Белорусской федерации баскетбола Максиме Рыженкове.





Тот, отмечает Трибуна , заявил, что с Еленой Левченко и Екатериной Снытиной баскетбольная сборная не дотянула бы и до 1/4 Евробаскета.





Снытина, Рыженков, Левченко. Коллаж Трибуны

– Человек, наверное, забыл, что выйти в Евро сборной помогла именно Катя! Если бы он сказал о Лене и Кате, отталкиваясь от их результатов, а не от личных обид, выглядел бы намного достойнее, – написала Светлана Щербацевич в поддержку опальных спортсменок. – Уверена, что он и сам понимает, что с девчонками была бы медаль! Они опытные и классные игроки! А может, и не понимает... Так бывает, когда человек не на своем месте... Увы. Стыдно за таких мужчин.