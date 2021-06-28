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В Чёрном море пройдут военные учения «Си Бриз – 2021»

28.06.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Военные учения «Си Бриз – 2021» начинаются 28 июня в Черном море. Они продлятся до 10 июля и станут самыми масштабными с 1997 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чёрном море пройдут военные учения «Си Бриз – 2021»

В двухнедельных маневрах примет участие наибольшее в истории «Си Бриз» число стран. Это подразделения Украины, США, Канады, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. Только Украина направляет полторы тысячи военных и десятки единиц техники и вооружения. Основная задача – отработать взаимодействие по стандартам НАТО.

 
 
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Военные учения «Си Бриз – 2021» начинаются 28 июня в Черном море. Они продлятся до 10 июля и станут самыми масштабными с 1997 года, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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