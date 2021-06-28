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Договор о строительстве в Минске "Северного берега" будет подписан в ближайшие 48 часов

28.06.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Инвестиционный договор с режимом Лукашенко о строительстве в Минске умного города "Северный берег" будет подписан в ближайшие дни.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар после встречи с Лукашенко.

"Проектирование различных объектов этого проекта уже начато. В течение 48 часов мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы выходить непосредственно на строительную площадку", - сообщил Мухаммед аль-Аббар, которого цитирует БелТА.

"Это очень объемный и глобальный проект, который мы будем рекламировать по всему миру. Поэтому я с нетерпением жду начала его реализации, чтобы приступить к международному маркетингу", - добавил он.

Проект будет реализован в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловской - Цнянского водохранилища. Стоимость реализации проекта составит 4 млрд евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Инвестиционный договор с режимом Лукашенко о строительстве в Минске умного города "Северный берег" будет подписан в ближайшие дни.
 
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