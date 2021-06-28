Умер основатель брестского ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» Михаил Белоусов













25 июня на 72шиностроительное предприятие «КОМПО» Михаил Белоусов. Об этом сообщается в соцсетях компании.





«Михаил Михайлович прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Михаил Михайлович останется в нашей памяти как любящий дедушка и отец, как справедливый и успешный руководитель, как щедрый меценат, как талантливый музыкант, творческая личность, светлый и жизнерадостный человек», – говорится в сообщении.





«Благодарен судьбе, что в 1982 году стал жителем уютного Бреста, – писал Михаил Михайлович. – Это небольшой красивый город, и до Парижа близко. Спасибо родителям, что в детстве дали музыкальное образование – и по сей день использую его как исполнитель и слушатель. Увлекаюсь, насколько хватает времени и здоровья, спортом. Люблю путешествовать на машине и гулять с четвероногим другом. Что в жизни неизменно, так это баня влажная с веником. Война войной, а баня по расписанию».







