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ДТП в Калинковичском районе: два человека погибли в горящем «БМВ»
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция Гомельской области, 33-летний водитель «БМВ-523» в деревне Михайловское «не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево. В результате автомобиль, дерево и рядом стоящий дом загорелись».
От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка погибли на месте.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.
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