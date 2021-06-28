ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП в Калинковичском районе: два человека погибли в горящем «БМВ»

28.06.2021 13:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.

ДТП в Калинковичском районе: два человека погибли в горящем «БМВ»

Как сообщает Госавтоинспекция Гомельской области, 33-летний водитель «БМВ-523» в деревне Михайловское «не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач, а затем в дерево. В результате автомобиль, дерево и рядом стоящий дом загорелись».

От полученных травм водитель и 34-летняя пассажирка погибли на месте.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 26 июня в Калинковичском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать автомобиль для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by