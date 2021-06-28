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В Минске на участке пр.Победителей восстановлено движение
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участке пр.Победителей восстановлено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как сообщалось, на пересечении пр.Победителей с ул.Игнатенко произошло
Пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ.-0-
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Как сообщалось, на пересечении пр.Победителей с ул.Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". В связи с этим временно было ограничено движение транспорта на...
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