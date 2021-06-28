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В Минске на участке пр.Победителей восстановлено движение

28.06.2021 13:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участке пр.Победителей восстановлено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось, на пересечении пр.Победителей с ул.Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". В связи с этим временно было ограничено движение транспорта на участке пр.Победителей от пр.Машерова в направлении ул.Игнатенко и по ул.Игнатенко от ул.Саперов в направлении пр.Победителей.

Пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, на пересечении пр.Победителей с ул.Игнатенко произошло возгорание автомобиля "Форд". В связи с этим временно было ограничено движение транспорта на...
 
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