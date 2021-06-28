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В Минском районе продолжают восстанавливать размытый участок дороги - МЧС
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате прошедшего грозового фронта и обильных дождей с 26 на 27 июня был размыт участок дороги шириной 3 м и длиной 15 м в месте примыкания дороги и грунта в деревне Богушово Минского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
В Минском районе в данный момент проводятся восстановительные работы. Движение закрыто, организованы объездные пути.
Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.-0-
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В результате прошедшего грозового фронта и обильных дождей с 26 на 27 июня был размыт участок дороги шириной 3 м и длиной 15 м в месте примыкания дороги и грунта в...
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