Лукашенко обсудил с арабским инвестором диктатуру и демократию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе встречи с белорусским лидером руководитель компании Emaar Properties поделился личными впечатлениями от прогулок по улицам белорусской столицы.

"Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать горячий прием простых людей", - сказал Мухаммед аль-Аббар, который уже не первый раз посещает Минск.

В ответ на это Александр Лукашенко поинтересовался у арабского инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов: "но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"

Бизнесмен в свою очередь напомнил о вопросе, который задавали первому темнокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, что в его понимании демократия.

"Он сказал, если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура - вот это и есть настоящая демократия", - процитировал Мухаммед аль-Аббар обладателя Нобелевской премии мира.

Белорусский лидер констатировал, что "все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали".

"С моей персональной точки зрения, у вас больше, чем все то, что названо", - поспешил его заверить руководитель Emaar Properties.

Читайте также: