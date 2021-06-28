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Лукашенко обсудил с арабским инвестором диктатуру и демократию – видео
28.06.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ходе встречи с белорусским лидером руководитель компании Emaar Properties поделился личными впечатлениями от прогулок по улицам белорусской столицы.
"Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать горячий прием простых людей", - сказал Мухаммед аль-Аббар, который уже не первый раз посещает Минск.
В ответ на это Александр Лукашенко поинтересовался у арабского инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов: "но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?"
Бизнесмен в свою очередь напомнил о вопросе, который задавали первому темнокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, что в его понимании демократия.
"Он сказал, если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура - вот это и есть настоящая демократия", - процитировал Мухаммед аль-Аббар обладателя Нобелевской премии мира.
Белорусский лидер констатировал, что "все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали".
"С моей персональной точки зрения, у вас больше, чем все то, что названо", - поспешил его заверить руководитель Emaar Properties.
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Глава крупной инвестиционной компании Мухаммед аль-Аббар прибыл в Беларусь, чтобы обсудить на самом высоком уровне реализацию проекта "Северный берег" в столице.
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