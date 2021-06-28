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Сборные Чехии и Бельгии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по футболу известны ещё два четвертьфиналиста. Это сборные Чехии и Бельгии.
В матче 1/8-й чехи встречались со сборной Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Чехии. Оба мяча забиты во втором тайме – отличились Томаш Голеш и Патрик Шик. В четвертьфинале чехов ждет противостояние со сборной Дании.
Во втором матче сборная Португалии со счетом 0:1 уступила команде Бельгии и покидает турнир. Единственный гол на 42-й минуте забил Торган Азар – благодаря этому бельгийцы проходят в четвертьфинал.
Для капитана сборной Португалии – Криштиану Роналду – поражение стало болезненным. Он вновь не смог сдержать эмоций и сорвал капитанскую повязку. Этот чемпионат Европы для футболиста, который близок к завершению карьеры, вероятно, стал последним.
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На чемпионате Европы по футболу известны ещё два четвертьфиналиста. Это сборные Чехии и Бельгии. В матче 1/8-й чехи встречались со сборной Нидерландов. Игра...
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