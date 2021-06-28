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Энергетики восстановили электричество в 111 населенных пунктах после непогоды
Источник материала: ОНТ
Последствия непогоды устраняют и в Беларуси. Энергетики за сутки восстановили электричество в 111 населенных пунктах.
Из-за шквалистого ветра и ливней в выходные во многих районах пропадал свет. Больше всего проблем было в Витебской области. К утру понедельника всё восстановлено. Всего перебои с электричеством в выходные были в восьмистах городах и сёлах.
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Последствия непогоды устраняют и в Беларуси. Энергетики за сутки восстановили электричество в 111 населенных пунктах. Из-за шквалистого ветра и ливней в выходные во...
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