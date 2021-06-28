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Мощное наводнение произошло в Гонконге
Источник материала: ОНТ
Сильное наводнение произошло в Гонконге. Ливень затопил дороги и здания. Из-за экстремальной погоды отменены торги на фондовой бирже.
Непогода привела к транспортному коллапсу. Движение практически остановилось. На кадрах видно, как вода хлынула через перила и затопила административные здания. Шторм повлиял на работу учебных заведений, приостановили работу и пункты вакцинации.
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Сильное наводнение произошло в Гонконге. Ливень затопил дороги и здания. Из-за экстремальной погоды отменены торги на фондовой бирже. Непогода привела к...
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