В Гродненском районе утонул 10-летний ребенок – он был на водоеме с семьей

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В Гродненском районе утонул 10-летний ребенок – он был на водоеме с семьей
Источник материала: ОНТ
Несчастный случай произошел на воде 27 июня в Гродненском районе – утонул 10-летний мальчик,
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ФОТО: pixabay
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Несчастный случай произошел на воде 27 июня в Гродненском районе – утонул 10-летний мальчик, сообщили в Следственном комитете. Проводится проверка....
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