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Стрельба произошла на Таймс-сквер: пострадал один человек

28.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба произошла на Таймс-сквер: пострадал один человек

В Нью-Йорке стреляли на Таймс-сквер. Пострадал один человек.  

Неизвестные сделали несколько выстрелов и скрылись с места происшествия. Ранения получил 21-летний прохожий, который с семьей прогуливался по Бродвею. Потерпевший – в больнице. Полиция разыскивает двоих, которые могут быть причастны. Предварительно, стрельба произошла из-за спора между двумя торговцами.  

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В Нью-Йорке стреляли на Таймс-сквер. Пострадал один человек.   Неизвестные сделали несколько выстрелов и скрылись с места происшествия. Ранения получил 21-летний...
 
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