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Стрельба произошла на Таймс-сквер: пострадал один человек
Источник материала: ОНТ
В Нью-Йорке стреляли на Таймс-сквер. Пострадал один человек.
Неизвестные сделали несколько выстрелов и скрылись с места происшествия. Ранения получил 21-летний прохожий, который с семьей прогуливался по Бродвею. Потерпевший – в больнице. Полиция разыскивает двоих, которые могут быть причастны. Предварительно, стрельба произошла из-за спора между двумя торговцами.
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В Нью-Йорке стреляли на Таймс-сквер. Пострадал один человек. Неизвестные сделали несколько выстрелов и скрылись с места происшествия. Ранения получил 21-летний...
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