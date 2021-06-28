Стрельба произошла на Таймс-сквер: пострадал один человек

Источник материала: ОНТ

В Нью-Йорке стреляли на Таймс-сквер. Пострадал один человек.

Неизвестные сделали несколько выстрелов и скрылись с места происшествия. Ранения получил 21-летний прохожий, который с семьей прогуливался по Бродвею. Потерпевший – в больнице. Полиция разыскивает двоих, которые могут быть причастны. Предварительно, стрельба произошла из-за спора между двумя торговцами.

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