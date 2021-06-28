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В столице Бангладеш произошел взрыв в трехэтажном здании
Источник материала: ОНТ
В столице Бангладеш – Дакке – прогремел взрыв в трехэтажном здании.
Затем произошло его частичное обрушение. Известно, что в нем находилось несколько ресторанов и магазинов. Также взрывом повредило ближайшие дома и общественный транспорт. К этому моменту известно о гибели семи человек, 50 пострадали. Причины устанавливают.
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В столице Бангладеш – Дакке – прогремел взрыв в трехэтажном здании. Затем произошло его частичное обрушение. Известно, что в нем находилось несколько ресторанов...
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