Более 20 человек задержали в Лондоне во время природозащитного протеста

Источник материала: ОНТ

Больше 20 человек задержаны в Лондоне во время массовых протестов.

На улицы вышли тысячи сторонников природозащитного движения. У офисов изданий они выбросили кучи навоза. Их лозунг – «Освободите прессу», которая, по их мнению, недостаточно освещает волнующие всех вопросы изменения климата. Люди заявили, что британские масс-медиа лишь создают видимость демократии. А проблемы не решаются. И политики для этого ничего не делают. Митинг закончился задержаниями. По меньшей мере, 23 человека доставлены в полицейские участки.

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