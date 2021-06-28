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Более 20 человек задержали в Лондоне во время природозащитного протеста

28.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 20 человек задержали в Лондоне во время природозащитного протеста

Больше 20 человек задержаны в Лондоне во время массовых протестов.   

На улицы вышли тысячи сторонников природозащитного движения. У офисов изданий они выбросили кучи навоза. Их лозунг – «Освободите прессу», которая, по их мнению, недостаточно освещает волнующие всех вопросы изменения климата. Люди заявили, что британские масс-медиа лишь создают видимость демократии. А проблемы не решаются. И политики для этого ничего не делают. Митинг закончился задержаниями. По меньшей мере, 23 человека доставлены в полицейские участки. 

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Больше 20 человек задержаны в Лондоне во время массовых протестов.    На улицы вышли тысячи сторонников природозащитного движения. У офисов изданий они выбросили...
 
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