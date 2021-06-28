Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Арабские Эмираты значительно прибавили в товарообороте, несмотря на сложный 20-й год. Такие итоги экономического сотрудничества отметил Президент на встрече с одним из крупных представителей арабского бизнеса, исполнительным директором компании Emaar Properties. Это девелопер с мировым именем. А сам гость, Мухаммед аль-Аббар – бизнесмен, вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая.

Беларусь успешно и на протяжение нескольких лет сотрудничает с деловыми кругами этой страны Персидского залива.

Как отметил гость, белорусская экономика работает стабильно и это хороший знак для инвестора. Арабский бизнес реализует в белорусской столице масштабный инвестиционный проект – «Северный берег». Он включает возведение большого числа объектов, прежде всего, социальной инфраструктуры. В первой очереди строительства – Национальный выставочной центр, площадка для международной торговли и Институт искусственного интеллекта.

ФОТО: БЕЛТА





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