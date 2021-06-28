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Роман Головченко с рабочей поездкой отправился в Казахстан
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Казахстан намерены по итогам года увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом сегодня шла речь на встрече глав правительств двух стран.
Роман Головченко с рабочим визитом находится в Нурсултане. В этом и других регионах страны работают 10 белорусских производственных площадок. В ближайшее время их количество расширят. Также Казахстан заинтересован в увеличение поставок отечественных товаров и техники.
Более тесно собираются сотрудничать в строительной сфере, наши специалисты предлагают возводить в Казахстане молочно-товарные фермы под ключ. Совместные проекты придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Перспективы глава белорусского правительства сегодня также обсудит с президентом Казахстана.
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Беларусь и Казахстан намерены по итогам года увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом сегодня шла речь на встрече глав правительств двух стран. Роман...
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