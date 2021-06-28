Роман Головченко с рабочей поездкой отправился в Казахстан

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Казахстан намерены по итогам года увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом сегодня шла речь на встрече глав правительств двух стран.

Роман Головченко с рабочим визитом находится в Нурсултане. В этом и других регионах страны работают 10 белорусских производственных площадок. В ближайшее время их количество расширят. Также Казахстан заинтересован в увеличение поставок отечественных товаров и техники.

Более тесно собираются сотрудничать в строительной сфере, наши специалисты предлагают возводить в Казахстане молочно-товарные фермы под ключ. Совместные проекты придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Перспективы глава белорусского правительства сегодня также обсудит с президентом Казахстана.

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