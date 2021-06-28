К чему приведут санкции в отношении Беларуси? Мнение экспертов

Источник материала: ОНТ

Россия была и остаётся стратегическим торговым партнёром Беларуси. И как неоднократно заявлялось на высшем уровне союзники продолжат поддерживать друг друга, особенно сейчас, когда против нашей страны развязана открытая экономическая война. Для чего и какие результаты будут, обсуждают в экспертном сообществе.

Фёдор Лукьянов, политолог (Россия): «К примеру, в практике Европейского Союза очень заметно, что, когда ЕС не знает, что делать, какую линию проводить, когда он не может её сформулировать внутри себя, в силу сложности организма в качестве замены принятия решений применяются какие-нибудь новые санкции, в основном символические, но не только. А символические санкции тоже атмосферу не озонируют, потому что политическое понимание и дух отравляют. Санкции проникли в саму ткань международных отношений».

Франк Крейльман, политик, экс-депутат парламента Бельгии: «Я был в Ираке, Сирии в других странах, где были войны и которых коснулись санкции. И, конечно, все понимают, что санкции никогда не создадут проблем правительству, крупным чиновникам. Конечно, страдают люди, рабочие коллективы. Ну, давайте посмотрим, чего добился Запад санкциями против России? Есть эффект? Я так не думаю. Будут ли они эффективны в отношении Беларуси? Я так не думаю. И мне кажется, это понимают и в Европе. Это вообще не тот путь, которым нужно идти, чтобы решить проблему между государствами. Единственный выход – это переговоры».

Георгий Гриц, ректор института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»: «Для Беларуси, которая является субъектом международной торговой политики, у нас открытая экономика. Поэтому в МАЗе комплектующие есть и немецкие. Это неприятно, надо договариваться, но есть красная линия, когда договариваться невозможно, потому что идет ущемление национальных интересов. Очень хочется верить, что мы не прошли эту линию, что мы до этого не дойдем, что коллективный Запад одумается. Ведь тут уже идет противоречие с принципиальными демократическими ценностями. Ведь страдает не просто уже чиновник, а простые люди, экономика. В том числе субъекты той страны, которая применяет санкции. Думаю, что это беспредел, это политиканство надо заканчивать».

Пётр Петровский, политолог: «Борьба за рынки, за место под солнцем здесь видна напрямую. Видно, что ЕС, коллективный Запад сегодня готовы идти на жесткие меры по ужиманию белорусской модели развития, по ужиманию своих конкурентов внутри Беларуси. И здесь самое главное для нашего общества и государства – понимать, что суверенитет и независимость стоят очень дорого и требуют от нас мобилизации достаточно больших сил».

Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России: «Они принимают любые действия для того, чтобы Беларусь сегодняшняя не могла спокойно дышать, чтобы ее экспорт не работал, чтобы экспортирование ее продукции разного рода стратегической направленности тоже прекратило осуществляться. Ни у Европы, ни у США нет мандата ООН на то, чтобы принимать суверенные санкции – то, что они делают абсолютно юридически ничтожно. Они хотят потешить свое самолюбие, они каким-то образом хотят Беларуси помешать, они в итоге ничего не добьются».

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